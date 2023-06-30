Лифтбек Changan UNI-V получил новую топ-версию в России

Китайский лифтбек Changan UNI-V, который с февраля 2023 года был доступен у российских дилеров в единственной комплектации LX стоимостью 2 млн 629 тыc. 900 рублей, получил новую версию. Она называется DLX и стоит 2 млн 799 тыс. 900 рублей, выяснили эксперты сайта «Цена Авто».

В оснащении новой комплектации Changan UNI-V появились активный задний спойлер, пневматические упоры капота, датчик дождя, многоцветная фоновая подсветка салона. Водительское кресло получило вентиляцию и обогрев, а климат-контроль – функцию дистанционного управления. В топ-версии модель оснащается акустической системой Sony с 10 динамиками, тогда как в комплектации LX их 8. Кроме того, максимальная версия включает следующие водительские ассистенты: системы мониторинга «слепых» зон, удержания в полосе, автоторможения, чтения дорожных знаков, автоматического управления дальним светом, а также ассистент движения в пробке. Кроме того, лифтбеку Changan UNI-V в версии DLX положены преднатяжители ремней безопасности на втором ряду сидений.

Под капотом автомобиля установлен двигатель 1,5 TGDI семейства BlueCore, который развивает 181 л.с. и сочетается с 7-ступенчатой преселективной DCT с 2 сцеплениями мокрого типа. Коробка передач, в зависимости от выбора водителя, работает в одном из трех режимов: Eco, Norm или Sport.

Внешний вид Changan UNI-V отличают хищная светодиодная оптика, безрамочная декоративная решетка радиатора, скрытые в кузове выдвигающиеся дверные ручки, активный задний спойлер и разнесенные патрубки выхлопной системы. Длина автомобиля составляет 4680 мм, что относит UNI-V к размерному классу D.

Что касается интерьера, цифровая приборная панель из трех экранов высокой четкости вынесена к ветровому стеклу и позволяет водителю видеть всю информацию с минимальным отвлечением от дороги. Эллиптический руль обеспечивает легкое чтение информации с приборной панели и предоставляет дополнительный комфорт при посадке и управлении. Электроусилитель руля имеет 3 режима настройки в диапазоне от «комфортного» до «спортивного». Управление телефоном, мультимедиа и интеллектуальным круиз-контролем – также «на кончиках пальцев». Под рулем расположились лепестки управления коробкой передач, дублирующие работу привычного электронного селектора на центральной консоли. По центру расположен сенсорный 10,25” дисплей мультимедиа. Привычные возможности синхронизации со смартфоном расширены за счет Apple Carplay. В стандартное оснащение Changan UNI-V входят отделка салона перфорированной кожей, интеллектуальный круиз-контроль, система камер кругового обзора с интегрированным видеорегистратором, дистанционный запуск двигателя и др.

Фото: Changan