Dacia Sandero в мае 2023 года остался бестселлером на европейском авторынке

Компактный хэтчбек Dacia Sandero по итогам мая 2023 года стал самой продаваемой моделью на европейском рынке, удерживая этот титул второй месяц подряд. Как отмечают в исследовательской компании JATO Dynamics, обогнать конкурентов Sandero смог, прежде всего, благодаря высоким продажам во Франции, Италии, Испании и Германии.

По данным JATO Dynamics, самой продаваемой моделью в Европе в мае остается хэтчбек Dacia Sandero с показателем 21 745 реализованных машин (+78%). Второе место занял электрокроссовер Tesla Model Y, чьи продажи составили 21 530 единиц. Третий результат показал кроссовер Volkswagen T-Roc – реализация этой модели увеличилась на 7% до 18 333 автомобилей. Далее идет Peugeot 208, на котором остановили свой выбор 18 157 европейских покупателей (-1%). Замыкает пятерку лидеров Renault Clio, разошедшийся тиражом в 18 078 экземпляров (+87%).

В ТОП-10 самых продаваемых моделей в Европе также вошли Opel/Vauxhall Corsa (17 405 шт., -4%), Toyota Yaris (15 741 шт., +26%), Volkswagen Golf (15 424 шт., +3%), Skoda Octavia (15 183 шт., рост в 2,9 раза) и Peugeot 2008 (14 845 шт., +26%).

Фото: Dacia