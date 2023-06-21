Land Rover представил обновленный Range Rover Evoque

Компания Land Rover представила обновленный кроссовер Range Rover Evoque. Новинка уже доступна к заказу у европейских дилеров по цене от 40 тыс. фунтов стерлингов.

Как пишет «Газета.Ru», у Evoque появилась новая радиаторная решетка с более тонкими ячейками, упрощена форма дневных ходовых огней. В салоне стало просторнее за счет более компактной центральной консоли. Кроме того, автомобиль получил новый экран медиасистемы из изогнутого стекла с диагональю 11,4 дюйма. В дополнение к кожаной отделке кресел появился декор из близкой по фактуре плотной ткани.