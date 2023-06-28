До России добрался семиместный Volkswagen Tiguan за 5 млн рублей

На российском авторынке появился семиместный кроссовер Volkswagen Tiguan L, который выпускается в Китае на совместном предприятии SAIC Volkswagen. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 4 млн 990 тыс. рублей, пишет «Российская газета».

Под капотом автомобиля установлен двигатель 2.0 TSI мощностью 220 л.с., который работает в сочетании с «роботом» DSG и полным приводом. В оснащение модели, помимо прочего, входят система адаптивного освещения IQ. Light, электронная приборная панель, сенсорный руль, камера заднего вида, 10,3-дюймовый полностью цифровой ЖК дисплей, USB и Type-C для передних и задних пассажиров, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша c люком, адаптивный круиз-контроль, автоматическая парковка, ассистент движения при плохих погодных условиях, система предотвращения столкновения и др.

Напомним, Tiguan L – это удлиненная версия популярного кроссовера Volkswagen. Колесная база такого автомобиля увеличена на 110 мм, задний свес – на 116 мм. В итоге Tiguan L оказался даже длиннее Skoda Kodiaq: 4735 мм против 4697 мм.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый кроссовер Volkswagen Tayron X, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет 5,3 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 220-сильный двигатель 2.0 TSI, который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и системой полного привода.

Фото: www.autohome.com.cn