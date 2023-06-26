Infiniti представил обновленный логотип

Компания Infiniti объявила о масштабном ребрендинге, частью которого стал новый логотип. Этот ребрендинг стал четвертым для Infiniti за всю 34-летнюю историю марки.

Как пишет портал Motor.ru, логотип компании по-прежнему символизирует дорогу, устремленную к горизонту, однако его дизайн стал по-модному минималистичным. Вместе с тем, на автомобилях Infiniti в будущем появятся трехмерные эмблемы с подсветкой. Первым обновленный логотип получит флагман модельной линейки Infiniti, кроссовер QX80 нового поколения.

Вместе с тем Infiniti представила новую концепцию оформления дилерских центров. Отныне все они будут оформлены в соответствии с японскими традициями. «Фишкой» шоу-румов и точек продаж автомобилей станет особенной аромат, который должен ассоциироваться у клиентов с брендом – в нем смешаны нотки цитрусовых, кедра и кипариса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Infiniti следует своему плану по становлению по-настоящему премиальным брендом, который выпускает флагманские внедорожники, конкурирующие с Lexus LX и Cadillac Escalade. Первым автомобилем «новой волны» станет QX80 следующего поколения. Следом за флагманом, Infiniti доработает и другие модели, включая QX50. В 2025 году Infiniti представит электрический седан, который заменит в линейке нынешний Q50.

Напомним, в марте 2022-го импорт автомобилей Infiniti в нашу страну был остановлен, а в ноябре японская марка объявила об уходе с российского рынка.

Фото: Infiniti