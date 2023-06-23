Более 37 тысяч кроссоверов BMW X5 и X6 попали под отзыв в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 37276 кроссоверов BMW X5 (серия E70), X6 (серии Е71 и E72), изготовленных в период с ноября 2006-го по июнь 2014 года. Причина отзыва: в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира, сообщает пресс-служба Росстандарта. При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться и его металлические детали могут причинить травмы. На всех автомобилях будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Фото: BMW