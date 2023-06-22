Кроссовер Lamborghini Urus лишится бензиновой версии в 2024 году

Итальянская компания Lamborghini в 2024 году снимет с производства бензиновые модификации кроссовера Urus. Автомобиль будет оснащаться только гибридным приводом, сообщил изданию Autocar глава Lamborghini Стефан Винкельманн.

Таким образом, Lamborghini Urus с силовой установкой на основе 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом станет вторым подзаряжаемым гибридом Lamborghini после выхода на рынок модели Revuelto, которая пришла на смену Aventador, пишет «Газета.Ru».

Напомним, в настоящее время стандартный Lamborghini Urus комплектуется 4-литровым «твит-турбо» V8, который развивает мощность 650 л.с. при 6000 об/мин (максимум 6800 об/мин) и выдает максимальный крутящий момент в 850 Нм уже при 2250 об/мин. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,6 сек., до 200 км/ч – за 12,8 сек.



По словам Винкельманна, Urus планируется выпускать только в гибридном варианте с конца 2024 года до 2029-го, на который запланирована смена поколений. Новый Urus получит электрический привод.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2022 году Lamborghini установила два рекорда продаж – Urus стал рекордсменом по скорости продаж, а Huracan оказался самым массовым спорткаром в истории бренда.

Фото: Lamborghini