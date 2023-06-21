Кроссовер Jaguar F-Pace появился в продаже по цене от 10,2 млн рублей

Российские дилеры привезли кроссоверы Jaguar F-Pace 2023 года выпуска, которые официально в нашу страну не поставляются.

Как пишет «Газета.Ru», продавец из Краснодара за 10,2 млн рублей предлагает F-Pace с 3-литровым дизельным двигателем V6 (300 л.с.), который работает в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом. Салон автомобиля отделан кожей белого цвета, а в оснащение входят панорамная крыша, светодиодные фары и спортивный обвес.

Дилер из Красноярска просит за кроссовер в спортивной версии SVR 12,6 млн рублей. Она оборудована бензиновым 5-литровым мотором V8 (550 л.с.), «автоматом» и полным приводом. В салоне установлены спортивные кресла, аудиосистема Meridian.

Стоит отметить, что в последние годы кроссовер F-Pace являлся самой популярной моделью Jaguar на российском рынке. В марте 2022-го импорт автомобилей Jaguar в нашу страну был остановлен, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла.

Фото: Jaguar