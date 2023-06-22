В Россию поступили последние хэтчбеки Chevrolet Spark за 1,21 млн рублей

Российские дилеры привезли компактные хэтчбеки Chevrolet Spark, которые до недавнего времени выпускались на заводе UzAuto в Узбекистане. Стоимость модели составляет от 1 млн 219 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru. В России предлагаются автомобили последнего, 2023 года производства.

Chevrolet Spark заметно меньше хэтчбека LADA Granta: 3640 мм в длину, 1597 мм в ширину и 1522 мм в высоту при колесной базе 2370 мм. Под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 83 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и передним приводом. Разгон до первой «сотни» занимает 12,4 сек., максимальная скорость равна 161 км/ч. В оснащение модели, помимо прочего, входят антиблокировочная система (ABS), кондиционер, электростеклоподъемники и электрорегулировка зеркал.

Напомним, в марте 2022 года компания UzAuto Motors прекратила поставки массовых моделей Chevrolet в Россию, чтобы не попасть под американские санкции. В нашей стране официально были представлены Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt, которые поставлялись с заводов в Узбекистане и Казахстане.

Фото: Chevrolet