Subaru отзывает в России около 2,8 тысячи кроссоверов Forester

Компания «Субару Мотор» объявила об отзыве 2780 кроссоверов Subaru Forester, реализованных с 2016-го по 2018 год. Причина отзыва: возможная разгерметизация конденсатора системы кондиционирования и утечка хладагента из него, что в свою очередь может привести к отключению системы кондиционирования, повышению температуры и влажности в салоне автомобиля, запотеванию стекол, ухудшению обзора через лобовое стекло и сокращению области видимости, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях, подпадающих под данную кампанию, будет проверен каталожный номер конденсатора системы кондиционирования и, при необходимости, он будет заменен новым, модифицированным. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

Фото: Subaru