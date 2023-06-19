Седан Lexus ES появился в России по цене от 3,5 млн рублей

Российские дилеры привезли седаны Lexus ES 2023 года выпуска. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Стоимость новинки составляет от 3,5 миллиона до 8,7 млн рублей, пишет «Газета.Ru».
Среди выставленных на продажу автомобилей встречаются модификации как с левым, так и с правым расположением руля. На выбор доступны гибридные версии ES 300h с мотором 2.5 (218 л.с.) и вариатором, а также седаны ES 250 с 2-литровыми двигателями мощностью 200 л.с. и «автоматом». Все машины переднеприводные.
В оснащение Lexus ES, помимо прочего, входят двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев всех сидений, люк с электроприводом, светодиодная оптика, кресла с вентиляцией и электроприводом, система контроля слепых зон и др.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры привезли обновленные компактные кроссоверы Lexus UX. Официально эта модель в нашу страну не поставляется. Автомобили оснащены 2-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 171 л.с. и вариатором, привод – передний.
Напомним, в сентябре 2022 года операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.
Фото: Lexus