Дилеры привезли кроссовер Infiniti QX60 по цене от 6,2 млн рублей

Российские дилеры привезли кроссоверы Infiniti QX60 2023 года выпуска. Официально эта модель в нашу страну не поставляется.

Как пишет «Газета.Ru», за Infiniti QX60, выпущенный для рынка США, автосалон из Новосибирска просит 6,2 млн рублей. Под капотом автомобиля установлен 3,5-литровый двигатель мощностью 299 л.с., который работает в сочетании с автоматической трансмиссией и полным приводом. Компания из подмосковного Красногорска предлагает QX60 из ОАЭ за 7,4 млн рублей. Этот автомобиль с мотором 3.5 (279 л.с.), «автоматом» и полным приводом в комплектации Luxe оснащен креслами с кожаной обивкой белого цвета. В оснащение модели, помимо прочего, также входят трехзонный климат-контроль и люк.

Крупный автодилер из Москвы предлагает QX60 с аналогичными агрегатами за 8 млн рублей. Автомобиль в комплектации Luxe оборудован климат-контролем, светодиодными фарами, электроприводами сидений, 20-дюймовыми колесными дисками.

Напомним, осенью прошлого года компания Infiniti провела небольшой рестайлинг внедорожника QX60. После обновления автомобиль обзавелся новой беспроводной подставкой для зарядки телефонов всех марок, другим «бескаркасным» зеркалом заднего вида, а также бамперами с иной отделкой.

Фото: Infiniti