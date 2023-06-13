Lexus представил два новых кроссовера

Японская компания Lexus представила абсолютно новый кроссовер TX, который, по сути, представляет собой премиальную версию более демократичного Toyota Grand Highlander. Модель была разработана специально для рынка Северной Америки, а ее производство будет налажено на заводе в штате Индиана.

Как пишет портал Autonews.ru, TX – самый крупный пятидверный автомобиль Lexus в истории, его длина составляет 5060 мм, а размер колесных дисков начинается от 20 дюймов в начальной комплектации и составляет 22 дюйма по всех остальных. По умолчанию кроссовер имеет трехрядную компоновку салона.

В базе у Lexus TX только передний привод и 2,4-литровый турбомотор мощностью 279 л.с. Полный привод сочетается с этим двигателем за доплату. В дальнейшем появятся две гибридные версии, с полным приводом по умолчанию. В первом случае за основу взят тот же 2,4-литровый мотор, который вместе с дополнительным электроприводом выдает уже 371 л.с. А на вершине гаммы гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового V6 мощностью 412 л.с., которой нет у Toyota Grand Highlander.