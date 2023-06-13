Lexus представил два новых кроссовера | АВТОСТАТ

Lexus представил два новых кроссовера

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Lexus представил два новых кроссовера

Японская компания Lexus представила абсолютно новый кроссовер TX, который, по сути, представляет собой премиальную версию более демократичного Toyota Grand Highlander. Модель была разработана специально для рынка Северной Америки, а ее производство будет налажено на заводе в штате Индиана.

Как пишет портал Autonews.ru, TX – самый крупный пятидверный автомобиль Lexus в истории, его длина составляет 5060 мм, а размер колесных дисков начинается от 20 дюймов в начальной комплектации и составляет 22 дюйма по всех остальных. По умолчанию кроссовер имеет трехрядную компоновку салона.

В базе у Lexus TX только передний привод и 2,4-литровый турбомотор мощностью 279 л.с. Полный привод сочетается с этим двигателем за доплату. В дальнейшем появятся две гибридные версии, с полным приводом по умолчанию. В первом случае за основу взят тот же 2,4-литровый мотор, который вместе с дополнительным электроприводом выдает уже 371 л.с. А на вершине гаммы гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового V6 мощностью 412 л.с., которой нет у Toyota Grand Highlander.

Lexus представил два новых кроссовера

Кроме того, компания Lexus раскрыла внешность и техническое оснащение нового компактного кроссовера LBX, который станет самым дешевым в линейке автопроизводителя. Производство новинки начнется в конце 2023 года, а продажи автомобиля в Европе и Японии стартуют в начале 2024 года.

Новый Lexus LBX базируется на платформе Toyota TNGA-B, которую он делит с компактом Toyota Yaris Cross. Габариты автомобиля: 4190 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1545 мм в высоту при колесной базе 2580 мм.

При создании внешнего вида модели дизайнеры Lexus пересмотрели корпоративный дизайн бренда. Передняя часть LBX хоть и имеет классические для Lexus черты, однако достаточно сильно отличается от других моделей марки. Аналогичным образом переосмыслена задняя часть кроссовера, получившая L-образный рисунок фонарей и декоративных элементов на бампере. В салоне устанавлен 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы, 9,8-дюймовая приборная панель, аудиосистема с 13 динамиками и трехспицевый мультируль.

За силовую установку кроссовера отвечает трехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 1,5 л и электромотор. Суммарная мощность – 136 л.с. и 185 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» занимает 9,2 сек. Также для новинки будет доступна система полного привода Lexus E-Four, которая включает дополнительный электродвигатель на задней оси.

Фото: Lexus

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиsuvпремиум-маркикроссоверыlexus

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