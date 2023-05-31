Более 140 внедорожников Jeep Wrangler попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» объявила об отзыве 142 внедорожников Jeep Wrangler, реализованных с февраля 2020 года. Причина отзыва: рама может иметь неиспользуемую шпильку, которая в случае дорожно-транспортного происшествия может войти в соприкосновение с топливным баком, что при определенных условиях способно вызвать утечку топлива, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнен осмотр рамы и, при необходимости, удаление неиспользуемой шпильки. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в апреле 2923 года компания Jeep представила обновленный внедорожник Wrangler. Продажи новинки на американском рынке стартуют летом этого года.

Главное внешнее отличие – это решетка радиатора со сквозными перемычками между слотами, заимствованная у Wrangler Rubicon 20th Anniversary. Она улучшила ток воздуха к радиатору и облегчила установку заводской лебедки Warn. Также «Рэнглер» лишился антенны-штыря – теперь она по-современному встроена в рамку лобового стекла.

В салоне улучшились материалы отделки, в средних стойках и около лобового стекла стало больше звукопоглощающей пены. На передней панели – новый сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма. Медиасистема Uconnect 5 работает в пять раз быстрее Uconnect 4, поддерживает обновления «по воздуху» и включает навигацию по десяткам внедорожных маршрутов от Trails Offroad, в том числе Rubicon Trail в Калифорнии, Hell’s Revenge в Юте и Jericho Mountain в Нью-Гэмпшире. По подписке доступен и полный каталог, в котором таких путеводителей больше 3 тысяч.

Другие новшества напрямую касаются безопасности: усилены боковины кузова, добавлены ремни безопасности второго ряда с преднатяжителями и ограничителями нагрузки и шторки безопасности. Система предотвращения фронтальных столкновений и активный круиз-контроль штатно есть на всех машинах, начиная со второй комплектации Sport S. Выбор двигателей и трансмиссий прежний (исчез только дизель), а сочетание мостов 4,88:1 и 6-ступенчатой «механики» по-прежнему дает рекордное для класса суммарное передаточное число 100:1.

Фото: Jeep