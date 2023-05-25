В Индии насчитывается почти 2 млн автобусов

Индия стала самой густонаселенной страной в мире, обогнав Китай. На территории страны проживает 1 млрд 417 млн человек. О том, как обстоят дела с общественным транспортом в Индии, рассказал Президент BOCI Конфедерации операторов автобусов и легковых автомобилей Индии Прасанна Патвардхан на конференции автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023», посвященной коммерческим автомобилям.

Так, стало известно, что индийский парк автобусов насчитывает 1,9 млн единиц. Для сравнения – в России их зарегистрировано 410 тысяч штук. По словам Патвардхана, 92% автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки, принадлежит частным операторам. И лишь 8% - государственным предприятиям. При этом полвека назад ситуация была противоположная. Количество государственных перевозчиков меньше не стало, а вот частных – резко увеличилось. Это связано с индустриализацией, резким ростом количества населения, и как следствие – повышенным спросом на общественный транспорт.

Примечателен тот факт, что даже во время путешествий, жители Индии предпочитают автобусы. Так, 90% всего трафика в Индии принадлежит автобусам, и лишь 10% - ж/д перевозкам. Именно поэтому там популярны автобусы, в которых размещены полноценные спальные места.

Индия является участником Парижского соглашения по климату. Его основная цель – не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса от доиндустриального уровня. В связи с этим, к 2030 году Индия планирует перейти на электрический транспорт. Это касается, в том числе и общественного транспорта: как частных автобусов, так и государственных.

К слову, в России идет активное производство электробусов на предприятиях, таких как КАМАЗ, ГАЗ, НЕФАЗ. Автобусы на электрической тяге уже курсируют в ряде крупных городов в России.

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Фото: АВТОСТАТ