В 1 квартале 2023 года в России было продано почти 2 тысячи новых мотоциклов

Рынок новых мотоциклов в России в первые три месяца нынешнего года демонстрировал нестабильность, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. С одной стороны – объемы реализации в январе – марте были достаточно близки к прошлогоднему уровню, с другой – наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, в январе отмечался небольшой рост продаж (+3,4%), в феврале – напротив, небольшое снижение (-5,8%), в марте – снова рост (+11,7%).

Суммарный итог 1 квартала 2023 года – 1994 реализованных мотоцикла, что на 6% больше результата трех месяцев 2022-го. Прежний лидер марочного рейтинга – индийский Bajaj – в марте немного сдал свои позиции и по итогам трех месяцев его место занял бренд Regulmoto с результатом 257 проданных мотоциклов. За ним следует Bajaj (226 шт.), а замкнул ТОП-3 Kayo (171 шт.). Порог в 100 проданных экземпляра сумели преодолеть еще Motoland (154 шт.) и Racer (118 шт.).

В модельном рейтинге самым популярным на рынке в январе – марте 2023 года был кроссовый байк Kayo T2 Enduro (129 шт.).

С точки зрения географии – положение тройки лидеров традиционно. Примерно каждый шестой новый мотоцикл был реализован в Москве (345 шт.). В Московской области за три месяца было продано 163 экземпляра. Среди нестоличных регионов первенствует Краснодарский край (143 шт.). В ТОП-5 также вошли Свердловская область (136 шт.) и Санкт-Петербург (109 шт.). Таким образом, этим пяти субъектам РФ принадлежит около половины (45%) всего рынка новой мототехники.

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* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ