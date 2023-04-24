НАМИ представит новую версию Aurus Senat на водороде в конце 2023 года

ФГУП «НАМИ» в конце 2023 года планирует представить новую водородную версию Aurus Senat с увеличенными запасом хода в рамках международного саммита по экологии в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом агентству «ТАСС» сообщил гендиректор ФГУП «НАМИ» Федор Назаров, добавив, что институт также активно занимается разработкой последовательного гибрида Aurus Senat, в котором двигатель внутреннего сгорания (ДВС) напрямую не соединен с колесами и выступает в качестве генератора. Кроме того, по его словам, с 2025 года начнется разработка водородной и электрической версии внедорожника Aurus Komendant.

Напомним, водородный седан Aurus Senat был впервые представлен в мае 2021 года в ходе запуска серийного производства Aurus в Елабуге. В описании к автомобилю на стенде Aurus указано, что у модели Aurus Hydrogen запас хода составляет до 600 км, время разгона до 100 км/ч – 4 секунды. Седан оснащен комбинированной электроустановкой, в которой совмещены тяговый электропривод и электрохимический генератора на водороде. Водородный Aurus – полноприводный, емкость батареи составляет 100 кВт-ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле прошлого года Минпромторг России рассмотрел и поддержал заявку на заключение специнвестконтракта с компанией «Аурус». Как отмечалось, это будет первый СПИК, параметрами которого предусмотрен выпуск автомобилей с гибридной силовой установкой. Инвестиции в проект составят более 4,7 млрд рублей, а на выходе планируется получить более 7,5 тыс. автомобилей.

Фото: АВТОСТАТ