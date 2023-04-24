Компания Honda начнет продавать в Японии автомобили китайской сборки. Официально объявлено, что осенью на внутренний рынок вернется минивэн Honda Odyssey. Поскольку завод близ Токио, на котором эта модель выпускалась изначально, был закрыт 1,5 года назад, «Хонде» придется впервые прибегнуть к импорту машин из Поднебесной. Японским покупателям предложат Odyssey, собранные на заводе GAC-Honda, пишет портал Motor.ru.

Машины для японского рынка будут идентичны минивэнам для Китая: внешние изменения сведутся к замене радиаторной решетки, а конструктивные доработки ограничатся изменением местоположения руля. Как и прежде, в Стране восходящего солнца предложат только гибридные Honda Odyssey с силовой установкой e:HEV.

Honda решилась на поставки машин китайского производства, хотя жизненный цикл Odyssey подходит к концу. Модель выпускается с 2013 года, а рестайлинг состоялся 2,5 года назад. Трехрядный минивэн с двухмоторной силовой установкой развивает 215 л.с. и 315 Нм крутящего момента, тяга передается на переднюю ось.

Фото: Honda