Дилеры привезут минивэн Roewe iMAX8 на замену Toyota Alphard | АВТОСТАТ

Дилеры привезут минивэн Roewe iMAX8 на замену Toyota Alphard

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Российские дилеры привезут в Россию китайский минивэн Roewe iMAX8, который официально в нашу страну не поставляется. Стоимость модели составляет 3 млн 807 тыс. рублей, пишет портал Autonews.ru.

Roewe iMAX8 представлен на рынке Китая с 2020 года и с того момента никак не менялся. Габариты модели: 5016 мм в длину, 1909 мм в ширину и 1782 мм в высоту. Колесная база равна 3000 мм. Снаряженная масса составляет 2058 кг. Таким образом, по размерам iMAX8 даже чуть больше, чем конкурент в лице Toyota Alphard.

Минивэн построен на оригинальной платформе SIGMA, разработанной корпорацией SAIC Motor. Автомобиль оснащается безальтернативным 2-литровым турбомотором мощностью 234 л.с., который работает в сочетании с 8-ступенчатым «автоматом» и позволяет машине разгоняться до максимальных 200 км/ч. Привод исключительно передний. Также существует и модификация iMAX8 EV с полностью электрической силовой установкой.

Фото: Dongchedi.com

Источник: АВТОСТАТ

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