Дилеры привезли казахстанские седаны Hyundai Solaris за 1,8 млн рублей

Российские дилеры привезли из Казахстана новые седаны Hyundai Accent, которые в нашей стране известны под названием Solaris. Автомобили 2023 года выпуска предлагаются по цене от 1,8 млн рублей, пишет «Российская газета».

Линейка силовых агрегатов модели включает два мотора Kappa и Gamma объемом 1,4 л и 1,6 л и мощностью 100 и 123 л.с. соответственно. Оба двигателя комплектуются 6-ступенчатой механической или автоматической трансмиссией. В оснащение Hyundai Accent, помимо прочего, входят кондиционер, обогрев передних сидений, электростеклоподъемники, мультифункциональное рулевое колесо и USB-порты.

Напомним, в России седан Hyundai Solaris выпускался на заводе в Санкт-Петербурге, который с марта прошлого года находится в простое. По неофициальным данным, правительство Санкт-Петербурга обсуждает возможную продажу завода Hyundai с компанией «Астана Моторс» из Казахстана.

Фото: Hyundai