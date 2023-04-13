Опубликован список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Федеральная налоговая служба опубликовала список из 449 автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь. В их числе – 275 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей, выпущенных не более 10 лет назад, а также 174 модели дороже 15 миллионов, чей возраст не превышает 20 лет. В перечень вошли такие марки, как Audi, Aston Martin, BMW, Bentley, Ferrari, Jaguar, Jeep, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, пишет агентство «РИА Новости».

Как и в прошлом году, в списке значится только один российский бренд – Aurus, при этом количество модификаций седана Senat увеличлось с одной до четырех. Кроме того, под налог подпадают теперь пять моделей корейского бренда Genesis, пять – японского Lexus и две – американского Cadillac.

В ФНС напомнили, что транспортный налог для этих машин исчисляется с учетом повышающего коэффициента – в тройном размере. Осенью следующего года их владельцы получат соответствующие налоговые уведомления за 2023 год. В конце этого года автовладельцам предстоит заплатить налог за 2022-й.

Напомним, в марте 2022 года были приняты поправки в Налоговый кодекс, предполагающие повышение минимального порога стоимости легкового автомобиля, на который распространяется налог на роскошь, с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Эти изменения распространяются на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года.

Впервые так называемый «налог на роскошь» был установлен в нашей стране в 2014 году. Тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля – для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался, и на 1 марта 2022 года в нем оказалось уже 1380 моделей и модификаций. После повышения минимальной планки налога на роскошь для автомобилей до 10 млн рублей этот перечень сократился до 345 наименований.

Фото: Aurus