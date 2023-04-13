Электрокроссовер Skywell ET5 получил новую топ-версию в России

Российские дилеры Skywell начали продажи электрического кроссовера ET5 в новой топ-версии Luxury+, которая дополнила доступные ранее комплектации Comfort и Luxury. Стоимость новинки составляет 5 млн 050 тыс. рублей. Основные особенности новой версии – наличие системы контроля слепых зон и четырех камер панорамного обзора, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, эти опции повысят безопасность при перестроениях и позволят водителям удобнее и проще парковаться в ограниченных пространствах.

Полностью электрический кроссовер Skywell ET5 оснащен двигателем мощностью 204 л.с. Батарея емкостью 72 кВт-ч обеспечивает пробег до 400 км на одной зарядке, а разгон до 100 км/ч занимает 7,9 сек. С помощью быстрой зарядки батарея электромобиля заряжается до 80% за 30 минут. Skywell ET5 имеет сверхдлинную колесную базу в 2800 мм.

Электрокроссовер оснащен полным комплексом помощников водителю: от адаптивного круиз-контроля с функцией остановки и системы распознавания дорожных знаков до ассистента парковки, который поможет с параллельной и перпендикулярной парковками, а также поиском свободного места.

В зависимости от комплектации в автомобиле могут быть доступны панорамная крыша, адаптивные лазерные фары, вентиляция сидений и автономное вождение уровня L2.5 со множеством умных функций для безопасного и комфортного управления. В комплектации Luxury автомобиль оснащен запатентованными полностью раскладывающимися сиденьями для здорового сна. В режиме «кемпинг» ET5 обеспечит владельца электричеством 220V.

Фото: АВТОСТАТ

