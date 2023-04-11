Дилеры привезли из Китая новые кроссоверы Nissan X-Trail за 5,2 млн рублей

Один из российских дилеров привез из Китая новые кроссоверы Nissan X-Trail из Китая. Стоимость модели 2023 года выпуска составляет 5,2 млн рублей, пишет «Российская газета». Производство этого автомобиля ведется на заводе СП Dongfeng-Nissan.
Главная особенность китайской версии X-Trail – трехцилиндровый двигатель 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая может варьироваться от 8:1 до 14:1. Максимальная мощность силового агрегата составляет 204 л.с., крутящий момент – 300 Нм. В паре с мотором работает вариатор и система полного привода.
Платформа нового Nissan X-Trail осталась прежней – модульная CMF-C/D. Поэтому колесная база не изменилась и, как у предшественника, составляет 2706 мм. Плюс 41 мм к длине, итого – 4681 мм, ширина и высота тоже выросли и составляют 1840 и 1730 мм соответственно (прибавка в обоих случаях составила 20 мм).
От американского Rouge салон китайского X-Trail отличается в основном дисплеем мультимедийной системы. А вот центральный тоннель с нефиксируемым джойстиком вариатора, цифровые приборы и обрезанный снизу трехспицевый руль у моделей одинаковые.
Напомним, кроссовер Nissan X-Trail предыдущего поколения, который продавался в России официально, выпускался на заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В октябре 2022 года исполнительный комитет Nissan одобрил продажу своих российских активов подведомственному Минпромторгу РФ ФГУП «НАМИ». В результате сделки 100% активов Nissan в России (под управлением юридического лица «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») были переданы НАМИ для реализации будущих проектов по производству легковых автомобилей. В свою очередь, в феврале 2023 года АВТОВАЗ закрыл сделку по приобретению у ФГУП «НАМИ» доли в уставном капитале ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в размере 99% по цене 1 евро. Заключенная сделка сохраняет колл-опцион для компании Nissan по обратному выкупу бывших активов в России в течение 6 лет, в случае принятия соответствующего решения в будущем и его одобрения со стороны правительства РФ. Передаваемый бизнес, включая производственные и научно-исследовательские центры компании Nissan в Санкт-Петербурге, а также центр продаж и маркетинга в Москве, будет функционировать под новым наименованием. В рамках договоренностей АВТОВАЗ взял на себя задачи по гарантийному и послепродажному обслуживанию автомобилей Nissan на российском рынке, а также по поставкам запасных частей в дилерскую сеть японской марки.
Фото: www.autohome.com.cn