Дилеры привезли из Китая новые кроссоверы Nissan X-Trail за 5,2 млн рублей

Один из российских дилеров привез из Китая новые кроссоверы Nissan X-Trail из Китая. Стоимость модели 2023 года выпуска составляет 5,2 млн рублей, пишет «Российская газета». Производство этого автомобиля ведется на заводе СП Dongfeng-Nissan.

Главная особенность китайской версии X-Trail – трехцилиндровый двигатель 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая может варьироваться от 8:1 до 14:1. Максимальная мощность силового агрегата составляет 204 л.с., крутящий момент – 300 Нм. В паре с мотором работает вариатор и система полного привода.

Платформа нового Nissan X-Trail осталась прежней – модульная CMF-C/D. Поэтому колесная база не изменилась и, как у предшественника, составляет 2706 мм. Плюс 41 мм к длине, итого – 4681 мм, ширина и высота тоже выросли и составляют 1840 и 1730 мм соответственно (прибавка в обоих случаях составила 20 мм).

От американского Rouge салон китайского X-Trail отличается в основном дисплеем мультимедийной системы. А вот центральный тоннель с нефиксируемым джойстиком вариатора, цифровые приборы и обрезанный снизу трехспицевый руль у моделей одинаковые.