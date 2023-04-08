В Россию вернулась Skoda Octavia предыдущего поколения

Российские дилеры привезли из Китая лифтбеки Skoda Octavia A7, которые можно купить за 2,4 млн рублей. Под капотом автомобилей установлен 1,5-литровый атмосферный мотор мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 6-диапазонной автоматической коробкой передач, пишет портал Quto.ru. Кстати, в России машины, оборудованные этим двигателем, никогда до этого не продавались. В оснащение модели входят кондиционер, антиблокировочная система тормозов, фронтальные подушки безопасности и медиасистема.

Напомним, в 2020 году компания Skoda прекратила выпуск модели Octavia поколения A7 на большинстве своих автозаводов, однако в Китае производство предыдущей генерации продолжили. При этом китайская версия отличается от европейской оформлением кормы: сзади стоят фонари, напоминающие старший Superb.

Фото: Skoda