Дилеры привезли из Китая новые кроссоверы Volvo XC40 за 4,4 млн рублей

Российские дилеры начали привозить из Китая новые кроссоверы Volvo XC40. Стоимость модели 2023 года выпуска составляет 4,4 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Системы безопасности и помощи водителю на XC40 включают Pilot Assist, City Safety, систему предотвращения съезда с дороги, Cross Traffic Alert – технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, а также систему визуальной помощи при парковке 360º с камерой кругового обзора.