Дилеры привезли из Китая новые кроссоверы Volvo XC40 за 4,4 млн рублей | АВТОСТАТ

Дилеры привезли из Китая новые кроссоверы Volvo XC40 за 4,4 млн рублей

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Российские дилеры начали привозить из Китая новые кроссоверы Volvo XC40. Стоимость модели 2023 года выпуска составляет 4,4 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом.

Системы безопасности и помощи водителю на XC40 включают Pilot Assist, City Safety, систему предотвращения съезда с дороги, Cross Traffic Alert – технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, а также систему визуальной помощи при парковке 360º с камерой кругового обзора.

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Напомним, что компактный кроссовер Volvo XC40 начали производить в Китае в 2019 году. Автомобиль выпускают на мультибрендовом заводе в Луцяо, который принадлежит Geely, а его деятельность находится полностью в ведении Volvo Cars. Это позволило одновременно приблизить производство XC40 к одному из его крупнейших рынков сбыта и увеличить объем выпуска для удовлетворения растущего спроса на модель.

Что касается России, в марте 2022-го импорт автомобилей Volvo в нашу страну был остановлен, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла.

Фото: Volvo

Источник: АВТОСТАТ

Теги: дилерывнедорожникиsuvпремиум-маркикроссоверыvolvovolvo xc40

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