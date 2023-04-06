Дилеры привезли из Китая новые кроссоверы Volvo XC40 за 4,4 млн рублей

Российские дилеры начали привозить из Китая новые кроссоверы Volvo XC40. Стоимость модели 2023 года выпуска составляет 4,4 млн рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с., который работает в сочетании с автоматической коробкой передач и полным приводом.
Системы безопасности и помощи водителю на XC40 включают Pilot Assist, City Safety, систему предотвращения съезда с дороги, Cross Traffic Alert – технологию предупреждения о транспортных средствах, движущихся в поперечном направлении, с функцией автоматического торможения, а также систему визуальной помощи при парковке 360º с камерой кругового обзора.
Напомним, что компактный кроссовер Volvo XC40 начали производить в Китае в 2019 году. Автомобиль выпускают на мультибрендовом заводе в Луцяо, который принадлежит Geely, а его деятельность находится полностью в ведении Volvo Cars. Это позволило одновременно приблизить производство XC40 к одному из его крупнейших рынков сбыта и увеличить объем выпуска для удовлетворения растущего спроса на модель.
Что касается России, в марте 2022-го импорт автомобилей Volvo в нашу страну был остановлен, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла.
Фото: Volvo