Китайский внедорожник EXEED VX стал официальным автомобилем ПМЭФ-2023

Флагманская модель EXEED VX впервые выступит официальным автомобилем Петербургского международного экономического форума, который состоится 14–17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге. На протяжении всех дней работы Форума его спикеры и партнеры будут передвигаться на премиальных полноразмерных внедорожниках бренда, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, EXEED занимает активную общественную позицию и задает тональность ведения бизнеса, проявляя себя как социально ответственный бренд и являясь основателем ряда проектов, направленных на поддержку и развитие социально-культурных инициатив. В большой степени это стало основанием для того, чтобы перенять эстафету у немецких брендов и стать частью ведущего экономического события страны, которым, бесспорно, является ПМЭФ.

Напомним, полноразмерный семиместный внедорожник EXEED VX доступен в России с бензиновым турбодвигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с. и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.

Внешний вид EXEED VX отличают внушительная решетка радиатора, светодиодная оптика, внутренний дизайн которой выполнен в виде кристаллизованных капелек воды, а также большие 20-дюймовые двухцветные литые диски с премиальным дизайном. Стоит также отметить функцию статического освещения поворотов, реализованную с помощью противотуманных LED-фар, которая автоматически активируется при включении указателя поворотов, при угле поворота рулевого колеса более 50 градусов и скорости менее 60 км/ч, при движении задним ходом.

Полноразмерный внедорожник VX построен на передовой модульной платформе M3X, разработанной совместно конструкторами концерна Chery и немецкой компанией Benteler. Габариты автомобиля составляют 4970×1940×1788 мм, колесная база достигает 2900 мм. Клиренс равен 200 мм, угол въезда – 18°, угол съезда – 20°. Внедорожник оснащен независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной независимой подвеской сзади. Объем багажного отделения EXEED VX равен 520 литрам.

Что касается интерьера, сиденья от американского производителя Lear с множеством регулировок, обогревом, вентиляцией и подголовниками авиационного типа обшиты высококачественной кожей с ромбовидной прострочкой. Объем багажника внедорожника VX равен 520 литрам, а при сложенных сидениях третьего ряда – более 2500 литров.

Сдвоенные ЖК-экраны диагональю по 12.3 дюйма HD-разрешения 1920х720 пикселей представляют собой комбинацию панели приборов и центрального дисплея системы мультимедиа. Цифровая приборная панель позволяет выбрать одну из трех тем: sport, comfort и style. На экране имеются цифровой спидометр и тахометр, а также отображаются данные о давлении в шинах, расходе топлива, внешней температуры воздуха и использовании многочисленных программ-ассистентов водителя и программ-контроллеров безопасности. Проекционный дисплей на ветровом стекле отображает данные о скорости автомобиля и дорожных знаках, которые определяются системой распознавания дорожных знаков.

Многофункциональное трехспицевое рулевое колесо D-типа с обогревом позволяет управлять функциями автомобиля, не отрывая рук от руля и не отвлекаясь от управления. Дополнительного комфорта в управлении добавит возможность использования подрулевых переключателей передач («лепестков»).

Фото: EXEED