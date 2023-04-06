Дилеры привезли в Россию минивэн Suzuki Ertiga за 2 млн рублей

Минивэн Suzuki Ertiga второго поколения был представлен в 2018 году и выпускается в Японии на заводе Toyota и в Индии на совместном предприятии Maruti Suzuki. Автомобиль имеет семиместную компоновку и достаточно небольшие размеры: 4395 мм в длину, 1735 мм в ширину и 1690 мм в высоту. Колесная база равна 2740 мм.

Судя по всему, в Россию попали автомобили японского производства, поскольку все они оснащены 1,5-литровыми атмосферными двигателями мощностью 105 л.с., который работает в сочетании с 4-диапозонным «автоматом». Максимальная скорость Suzuki Ertiga составляет 175 км/ч.

В марте 2022-го импорт автомобилей Suzuki в нашу страну был остановлен, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. Между тем, к концу января нынешнего года у российских дилеров закончились запасы кроссоверов Suzuki SX4, и на сегодняшний день в наличии можно найти только две модели – кроссовер Vitara и компактный внедорожник Jimny.

Фото: Suzuki