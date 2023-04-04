В России появились хэтчбеки Volkswagen Polo за 2,3 млн рублей

Российские дилеры привезли из Китая хэтчбеки Volkswagen Polo. Модель предлагается в единственной комплектации Enjoy по цене от 2 млн 276 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

В оснащение хэтчбека Volkswagen Polo входят фронтальные и боковые подушки безопасности, ESP, датчики давления в шинах, кондиционер с ручной регулировкой, круиз-контроль, система Start-Stop, цифровая приборная панель, большая мультимедиа. Стоит отметить, что никаких теплых опций у Polo нет.