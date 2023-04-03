Volkswagen отказался от разработки нового Golf

Компания Volkswagen в рамках перехода на выпуск электромобилей будет постепенно отказываться от моделей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе отправит в отставку модель Golf, которая не получит следующего, девятого поколения. Тем не менее, актуальному «Гольфу», представленному в 2019 году, еще предстоит пройти глубокий рестайлинг в 2024-м. В таком виде модель должна остаться конкурентоспособной до конца десятилетия, рассказал в интервью изданию Automobilwoche генеральный директор Volkswagen Томас Шефер.

По его словам, легендарное название, впрочем, будет сохранено – ожидается, что оно перейдет в наследство полностью «зеленому» автомобилю, который не подпадет под грядущий запрет на бензиновые и дизельные машины в Европе, пишет портал Motor.ru.

Причем Golf на электрической платформе MEB, которая лежит в основе нынешних «электричек», не планируется. Он будет построен на новой платформе Scalable Systems Platform (SSP) и появится после 2028 года. Первенцем платформы должен стать передовой электроседан Trinity размером с Passat.

Также Томас Шефер в очередной раз намекнул на близкий конец модели Polo из-за будущего вступления в силу экологического стандарта «Евро-7». Такой стандарт сделает бюджетный автомобиль слишком дорогим, а потому его производство и продажи, вероятно, потеряют всякий смысл.

Между тем, до конца 2023 года Volkswagen планирует выпустить Passat нового поколения в кузове универсал и Tiguan, а в 2024-м должен увидеть свет Tayron – компакт-кросс для китайского рынка. Еще через год немецкая марка представит обновленный T-Roc. По словам Шефера, это будут последние новые автомобили Volkswagen с ДВС. После этого разработка топливных машин будет прекращена.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volkswagen рассекретила новый концептуальный электромобиль ID.2, являющийся прообразом серийной машины, которая поступит в продажу в 2025 году. В Volkswagen считают данную модель ключевой при переходе от двигателей внутреннего сгорания на электропривод, поскольку она задумана как самый демократичный и доступный электрический Volkswagen в истории суббренда ID. Новинка будет стоить в базе не дороже 25 тыс. евро, при этом заявленный запас хода составит 450 км. Volkswagen позиционирует ID.2 как машину, которая по внутреннему пространству не уступит бензиновой модели Golf, а по внешним габаритам и цене станет аналогом хэтчбека Polo. Длина хэтчбека ID.2 составит всего 405 см. Автомобиль будет построен на модернизированной платформе MEB и станет первым представителем семейства ID с передним приводом: до сих пор такие машины были заднеприводными в базе и полноприводными в топовых версиях.

Фото: Volkswagen