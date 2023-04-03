У российских дилеров появились новые кроссоверы Hyundai Creta

Российские дилеры привезли из ОАЭ кроссоверы Hyundai Creta 2023 модельного года. Цены на модель варьируются от 2,5 миллионов до 2 млн 741 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Автомобили оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 115 л.с., который работает в сочетании с вариатором IVT и передним приводом. При этом доступны два «внедорожных» режима противобуксовочной электроники – для песка и грязи.

Стоит отметить, что привезенные Hyundai Creta отличаются дизайном передней части от машин, ранее производимых на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Кроссовер получил безрамочную решетку радиатора и вертикальные фары, а изменением в задней части автомобиля стала другая нижняя накладка на бампере. Колеса могут быть только 17-дюймовыми.

В оснащение модели, помимо прочего, входят LED-оптика, круиз-контроль, камера заднего вида, мультируль, мультимедиа с большим экраном, кондиционер, панорамный крышу, электропривод складывания зеркал, бесключевой доступ, запуск двигателя с кнопки.

Напомним, ранее кроссовер Hyundai Creta выпускался для российского рынка на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. В марте 2022-го предприятие остановило производство в связи с нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек. По неофициальным данным, правительство Санкт-Петербурга обсуждает возможную продажу завода Hyundai с компанией «Астана Моторс» из Казахстана. Что касается производственной площадки «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» в Шушарах (бывший завод General Motors), на ней петербургские власти планируют открыть масштабный образовательный центр для подготовки промышленных кадров.

Фото: Hyundai