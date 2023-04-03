Дилеры привезли из Китая седаны Toyota Corolla за 2,2 млн рублей | АВТОСТАТ

Дилеры привезли из Китая седаны Toyota Corolla за 2,2 млн рублей

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Screenshot 2023-04-03 at 09-21-25 Новый седан Toyota Corolla можно купить по цене Lada Vesta

Российские дилеры начали продажи седанов Toyota Corolla, поставленных в нашу страну по схеме параллельного импорта из Китая. Стоимость модели составляет 2 млн 185 тыс. рублей, пишет портал Quto.ru. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровй атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., который работает в сочетании с вариатором.

В оснащение Toyota Corolla, который выпускается совместным предприятием FAW-Toyota, входят полный пакет подушек безопасности (включая даже коленную), система стабилизации, система управления дальним светом, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и продвинутая медиасистема.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи гибридного Toyota Prius, который официально в нашей стране не представлен. Модель последнего поколения, представленная японской маркой в ноябре прошлого года, доступна под заказ у нескольких продавцов из Приморского края. Стоимость гибрида составляет от 3,2 млн рублей до 4 млн рублей, в зависимости от комплектации и пробега.

Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайдилерыимпортпараллельный импортtoyotatoyota corolla

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