Дилеры привезли из Китая седаны Toyota Corolla за 2,2 млн рублей

Российские дилеры начали продажи седанов Toyota Corolla, поставленных в нашу страну по схеме параллельного импорта из Китая. Стоимость модели составляет 2 млн 185 тыс. рублей, пишет портал Quto.ru. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровй атмосферный двигатель мощностью 121 л.с., который работает в сочетании с вариатором.

В оснащение Toyota Corolla, который выпускается совместным предприятием FAW-Toyota, входят полный пакет подушек безопасности (включая даже коленную), система стабилизации, система управления дальним светом, светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль и продвинутая медиасистема.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи гибридного Toyota Prius, который официально в нашей стране не представлен. Модель последнего поколения, представленная японской маркой в ноябре прошлого года, доступна под заказ у нескольких продавцов из Приморского края. Стоимость гибрида составляет от 3,2 млн рублей до 4 млн рублей, в зависимости от комплектации и пробега.

Фото: Toyota