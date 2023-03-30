Российские дилеры привезли гибридные Toyota Prius

Российские дилеры начали продажи гибридного Toyota Prius, который официально в нашей стране не представлен. Модель последнего поколения, представленная японской маркой в ноябре прошлого года, доступна под заказ у нескольких продавцов из Приморского края. Стоимость гибрида составляет от 3,2 млн рублей до 4 млн рублей, в зависимости от комплектации и пробега, пишет портал Motor.ru.

У продавцов из Владивостока доступны лифтбеки, оборудованные гибридной силовой установкой на базе 2-литрового бензинового двигателя мощностью 152 л.с. До «сотни» автомобиль разгоняется за 7,2 секунды. Максимальная скорость – 180 км/ч.

В оснащение Toyota Prius пятого поколения входят кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, камера кругового обзора, светодиодная оптика, 18-дюймовые колесные диски и мультимедийная система со встроенной навигацией. Кроме того, автомобили оснащены датчиком усталости водителя, системой предотвращения столкновений и функцией контроля за полосой движения.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры начали продажи кроссовера Toyota Crown Kluger, который официально в нашей стране не представлен. За модель прошлого года выпуска дилер из Благовещенска запросил 5,1 млн рублей. Приобрести кроссовер 2023 года можно у продавца из Находки за 5,75 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2022 года компания «Тойота Мотор» объявила о закрытии завода в Санкт-Петербурге в связи с невозможностью ритмичных поставок необходимых комплектующих. В настоящее время Минпромторг прорабатывает вопрос передачи этого предприятия в пользу подведомственного ФГУП «НАМИ». Вместе с тем операционная деятельность московского офиса «Тойота Мотор» была оптимизирована и реструктурирована с фокусом на поддержку дилерской сети для продолжения послепродажного обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.

Фото: Toyota