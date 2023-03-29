Дилеры привезли из Китая кроссоверы Skoda Karoq за 3,4 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию новые кроссоверы Skoda Karoq. Стоимость модели составляет 3 млн 390 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен двигатель 1,4 TSI мощностью 150 л.с., который работает с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.
От европейской версии кроссовер из КНР отличается удлиненной на 50 мм колесной базой, которая позволила увеличить пространство для ног задних пассажиров. Общая длина модели больше на те же 50 мм (4432 мм), а из-за перенастроенной подвески автомобиль выше на 12 мм (1614 мм).
Что касается экстерьера, то на переднем бампере у китайского Karoq хромированная полоса и серебристая вставка, на стыке крыльев и передних дверей – декоративные накладки, а на заднем бампере – бутафорские патрубки выпускной системы. Модель выпускается на совместном предприятии SAIC Volkswagen.
Напомним, ранее кроссовер Skoda Karoq выпускался для российского рынка на заводе Volkswagen Group Rus в Нижнем Новгороде. В марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Skoda в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. Между тем, в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. Что касается завода в Калуге, по неофициальным данным, ведутся переговоры о его продаже, а наиболее вероятным покупателем называется дилерский холдинг «Авилон».
Фото: www.autohome.com.cn