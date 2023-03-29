Дилеры привезли из Китая кроссоверы Skoda Karoq за 3,4 млн рублей

Один из дилеров привез в Россию новые кроссоверы Skoda Karoq. Стоимость модели составляет 3 млн 390 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен двигатель 1,4 TSI мощностью 150 л.с., который работает с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

От европейской версии кроссовер из КНР отличается удлиненной на 50 мм колесной базой, которая позволила увеличить пространство для ног задних пассажиров. Общая длина модели больше на те же 50 мм (4432 мм), а из-за перенастроенной подвески автомобиль выше на 12 мм (1614 мм).