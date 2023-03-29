MINI выпустит прощальную спецверсию Clubman

Компания MINI выпустит 1969 «прощальных» универсалов Clubman, прежде чем модель актуального поколения будет снята с производства. Количество автомобилей специальной серии отсылает к году появления Clubman на рынке – 1969-му, пишет портал Motor.ru.
Для MINI Clubman Final Edition будут доступны три эксклюзивных цвета кузова в сочетании с медной отделкой и полосами по бокам в медном же оттенке. А на задней стоке будет указан порядковый номер автомобиля — «1 из 1969». Такая же номерная табличка появится и в салоне. Сам же салон выполнен в темно-зеленом цвете Sage Dark Green с медными акцентами.
В техническом плане отличий от стандартного Сlubman нет: 2-литровая «турбочетверка» на 192 л.с., передний либо полный привод, а на некоторых рынках и дизельная модификация. На выбор предложат Cooper Сlubman и Cooper S Сlubman.
Известно, что как минимум 100 автомобилей ограниченной серии будут проданы в Великобритании, там цены на новинку начинаются от 37 тыс. фунтов стерлингов (3,5 млн рублей по текущему курсу).
Между тем, MINI готовится к запуску Countryman третьего поколения. Уже известно, что следующая генерация модели появится на рынке и с топливными, и с электрическими силовыми установками. Причем батарейных модификаций окажется минимум три: E, SE и JCW. Базовый электрокроссовер будет развивать 190 л.с., а у полноприводной версии будет двухмоторная система мощностью 272 л.с.
Фото: MINI