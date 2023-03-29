MINI выпустит прощальную спецверсию Clubman

Компания MINI выпустит 1969 «прощальных» универсалов Clubman, прежде чем модель актуального поколения будет снята с производства. Количество автомобилей специальной серии отсылает к году появления Clubman на рынке – 1969-му, пишет портал Motor.ru.

Для MINI Clubman Final Edition будут доступны три эксклюзивных цвета кузова в сочетании с медной отделкой и полосами по бокам в медном же оттенке. А на задней стоке будет указан порядковый номер автомобиля — «1 из 1969». Такая же номерная табличка появится и в салоне. Сам же салон выполнен в темно-зеленом цвете Sage Dark Green с медными акцентами.