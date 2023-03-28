Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Volkswagen Tiguan

Российские дилеры выставили на продажу новые кроссоверы Volkswagen Tiguan 2023 года выпуска.

Так, дилер в Санкт-Петербурге предлагает приобрести кроссовер с 2-литровым дизелем мощностью 150 л.с., роботизированной коробкой передач и передним приводом в комплектации R-Line за 5 млн рублей, пишет «Газета.Ru». В оснащение автомобиля, помимо прочего, входят фронтальные и боковые подушки безопасности, система предотвращения столкновений, 19-дюймовые колесные диски и панорамная крыша.

Дилер в Благовещенске продает Volkswagen Tiguan в китайской спецификации с бензиновым мотором мощностью 220 л.с., роботизированной коробкой и полным приводом за 3,3 млн рублей. А дилер из Москвы оценил китайский Volkswagen Tiguan L с такими же агрегатами в 4,2 млн рублей.

Напмним, ранее кроссовер Volkswagen Tiguan выпускался для российского рынка на заводе Volkswagen Group Rus в Калуге. В марте 2022-го локальное производство и импорт автомобилей Volkswagen в нашу страну были остановлены, однако об уходе с российского рынка марка не объявляла. Между тем, в июле 2022 года компания Volkswagen Group Rus закрыла свой офис в Нижнем Новгороде и ушла с производственной площадки на ГАЗе. Что касается завода в Калуге, по неофициальным данным, ведутся переговоры о его продаже, а наиболее вероятным покупателем называется дилерский холдинг «Авилон».

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», один из дилеров Volkswagen привез в Россию кроссоверы Tacqua из Китая. Стоимость модели составляет 2,6 млн рублей. Российским покупателям предлагаются автомобили с 1,5-литровым двигателем мощностью 113 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DSG и передним приводом.

Фото: Volkswagen