Продажи автомобильной техники в РФ растут две недели подряд. По всем сегментам

За период с 20 по 26 марта (12-я неделя) 2023 года в России было реализовано 21 540 единиц новой автомобильной техники. Как сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*, это на 17,7% больше, чем неделей ранее. Напомним, что и предыдущая (11-я) неделя демонстрировала позитивную динамику (+19%).

Более четверти (78%) от общего количества проданных автотранспортных средств пришлось на легковые машины, которые за последнюю неделю разошлись тиражом в 16 797 штук. Примерно 12,3% принадлежит грузовикам (2 643 шт.), а оставшиеся 10% поделили между собой LCV и автобусы (1 652 и 448 шт. соответственно).

Стоит отметить, что, как и неделей ранее, все четыре сегмента рынка новой автомобильной техники снова показали положительную динамику. Так, легковые автомобили продемонстрировали рост на 18,9%, грузовики – на 11,5%, LCV – на 5,9%, а автобусы – на 87,4%.

Ближайшее крупное мероприятие, на котором эксперты автобизнеса подведут итоги первого квартала 2023 года на авторынке страны и выскажут прогноз на дальнейшее развитие событий, состоится 20 апреля. Это будет форум «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который проведет агентство «АВТОСТАТ». Зарегистрироваться для участия можно здесь:

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ