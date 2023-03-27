Subaru объявила о смене президента

Компания Subaru назначила нового президента – им стал Ацуши Осаки, ранее занимавший должность вице-президента и генерального директора производственного подразделения, Прежний исполнительный директор, Томоми Накамура, компанию не покинет: он займет пост председателя правления.

Как пишет портал Motor.ru, 60-летний Ацуши Осаки работает в Subaru уже 35 лет. В 2000-х он занимался планированием продуктов марки, в 2011 году стал менеджером по управлению технологиями, в 2013-м – ответственным за качество, а в 2019-м – исполнительным вице-президентом.

Уходящий президент Томоми Накамура был назначен главой Subaru в 2018 году. За время его правления японский производитель пережил пандемию и ее ограничения, нехватку комплектующих и постоянные перебои в поставках. Несмотря на это, ему удалось добиться рекордных продаж в США. Г-н Накамура также инициировал переход Subaru на электрифицированные силовые установки, однако впереди – переход на производство электромобилей. В компании рассчитыают, что кадровая перестановка поможет ускорить принятие решений, продиктованных меняющейся автомобильной промышленностью. Новую стратегию Subaru презентует летом 2023 года, когда Ацуши Осаки вступит в должность.

Фото: Subaru