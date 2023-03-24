Mercedes-Benz представил новый GLC Coupe

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер GLC Coupe. Продажи новинки в странах Западной Европы начнутся летом этого года.

Как пишет портал Motor.ru, внешний вид нового Mercedes-Benz GLC Coupe отличают раскосые фары сложной формы и узор из трехконечных звезд на решетке радиатора. Кроссовер сменил поколение через пять с половиной месяцев после GLC в обычном кузове, хотя и по той же схеме. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,30 до 0,27. Пакет Avantgarde Line с хромированным декором стал базовым. Колеса могут быть диаметром от 18 до 20 дюймов, причем на заряжаемых гибридах стоят разноширокие шины.

Стандартно GLC Coupe оснащен рулевым управлением с переменным передаточным отношением и спортивной подвеской (у GLC – опция). Пневмостойки предложены за доплату, как и полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес 4,5 градуса. Штатно у кроссоверов есть внедорожный режим движения и помощник при спуске. При заказе системы кругового обзора к ним добавится функция прозрачного капота, облегчающая езду по каменистым или ухабистым тропинками. Любителям таскать прицепы пригодится система Trailer Manoeuvring Assist.