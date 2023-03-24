Mercedes-Benz представил новый GLC Coupe

Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер GLC Coupe. Продажи новинки в странах Западной Европы начнутся летом этого года.
Как пишет портал Motor.ru, внешний вид нового Mercedes-Benz GLC Coupe отличают раскосые фары сложной формы и узор из трехконечных звезд на решетке радиатора. Кроссовер сменил поколение через пять с половиной месяцев после GLC в обычном кузове, хотя и по той же схеме. Коэффициент аэродинамического сопротивления уменьшился с 0,30 до 0,27. Пакет Avantgarde Line с хромированным декором стал базовым. Колеса могут быть диаметром от 18 до 20 дюймов, причем на заряжаемых гибридах стоят разноширокие шины.
Стандартно GLC Coupe оснащен рулевым управлением с переменным передаточным отношением и спортивной подвеской (у GLC – опция). Пневмостойки предложены за доплату, как и полноуправляемое шасси с углом поворота задних колес 4,5 градуса. Штатно у кроссоверов есть внедорожный режим движения и помощник при спуске. При заказе системы кругового обзора к ним добавится функция прозрачного капота, облегчающая езду по каменистым или ухабистым тропинками. Любителям таскать прицепы пригодится система Trailer Manoeuvring Assist.
Архитектурой интерьера GLC Coupe повторяет нынешний C-Класс. Виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма есть уже «в базе», плюс развернутый к водителю центральный дисплей на 11,9 дюйма. За доплату предложен «комфортный» пакет Energizing Plus. Он включает различные программы релаксации, мультиконтурные сиденья, двухступенчатую систему очистки воздуха, а также встроенный ароматизатор. Панорамная крыша у кросс-купе на 6 см длиннее, чем у обычного кроссовера.
В гамме двигателей GLC Coupe – бензиновые и дизельные «турбочетверки» объемом 2,0 литра. Все они дополнены 48-вольтовым стартер-генератором, который выдает дополнительные 23 л.с. и 200 Нм. Коробка передач – 9-ступенчатый «автомат» 9G-Troniс, привод – полный. Пока заявлены модификации GLC 200 (204 л.с., 320 Нм) и GLC 300 (258 л.с., 400 Нм), а также дизельные GLC 220 d (197 л.с., 440 Нм) и GLC 300 d (269 л.с., 550 Нм). Самый динамичный из них – GLC 300 с разгоном до 100 км/ч за 6,3 секунды.
Кроме того, анонсированы три подзаряжаемых гибрида, причем один из них дизельный. Такие машины оснащены теми же двигателями объемом 2,0 литра и встроенным в коробку электромотором с отдачей 136 сил и 440 Нм. Это версии GLC 300 e (313 л.с., 550 Нм), GLC 400 e (381 л.с., 650 Нм) и GLC 300 de (335 л.с., 750 Нм). Самый мощный бензиновый гибрид может разогнаться до «сотни» за 5,6 секунды, дизельный – за 6,4. На электротяге кроссоверы проезжают 113 – 131 км по циклу WLPT.
Фото: Mercedes-Benz