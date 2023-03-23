Volkswagen прекратит производство седанов Passat

Компания Volkswagen прекратит производство автомобилей Passat в кузове седан, начиная с этого года модель будет представлена на европейском рынке только в виде универсала. Об этом изданию Automotive News Europe сообщил глава компании Томас Шефер.

Первые поставки автомобилей Volkswagen Passat нового поколения планируется начать в сентябре этого года, а соплатформенные ему Skoda Superb вывести на рынок в конце года. Обе модели будут выпускаться на заводе Volkswagen Group в Братиславе, пишет «Газета.Ru». При этом Superb будет представлен в двух типах кузова – универсал и хэтчбек.

Стоит отметить, что в прошлом году в Европе Volkswagen Passat был самым продаваемым автомобилем в своем классе (66,6 тыс. ед.), хотя продажи модели снизились на 20% по сравнению с 2021 годом.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», японский автопроизводитель Toyota уведомил дилеров в Японии о планах завершить выпуск одного из своих популярных седанов Camry для внутреннего рынка. По данным источников издания Nikkei, модель покинет конвейер в конце этого года, однако компания уже прекратила принимать на нее заказы в Японии. Новое поколение Camry, разработка которого ведется в настоящее время, будет выпускаться исключительно на экспорт.

Фото: Volkswagen