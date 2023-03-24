Mercedes-Benz представил обновленные кроссоверы GLA и GLB

Компания Mercedes-Benz представила обновленные кроссоверы GLA и GLB, а также их спортивную версию AMG. Продажи автомобилей начнутся летом 2023 года, пишет газета «Коммерсант».

Рестайлинговые кроссоверы получили новые бампера, переработанную решетку радиатора и новый рисунок фар и фонарей. В салоне изменения свелись к появлению 10,25-дюймового тачскрина мультимедиа, обновленной системе MBUX и новому рулю, а также переработанному центральному тоннелю.

Что касается технических изменений, все обновленные кроссоверы оснащаются 7-ступенчатой роботизированной или 8-диапазонной автоматической коробкой передач. 136-сильные GLA/GLB 180 и 163-сильные GLA/GLB 200 оснащены бензиновым 1,3-литровым турбомотором и доступны только с передним приводом, 190-сильные GLA/GLB 220 и 224-сильные GLA/GLB 250 имеют 2-литровый турбомотор и полный привод. Все бензиновые моторы имеют 14-сильный 48-вольтовый стартер-генератор.

Дизельные версии имеют только 2-литровый мотор – 116-сильный у GLA/GLB 180 d с передним приводом, 150-сильный у GLA/GLB 200 с передним или полным приводом и 190-сильный у GLA/GLB 220 d с полным приводом. Доступна гибридная 218-сильная версия GLA 250 e со 160-сильным 1,3-литровым бензиновым турбомотором и 109-сильным электромотором, которая за счет батареи 15,6 кВтч позволяет проехать на электротяге до 70 км.

В линейку «заряженных» AMG-версий вошли оснащенные 2-литровыми бензиновыми турбомоторами 306-сильные Mercedes-AMG GLA 35 и Mercedes-AMG GLB 35 с 48-вольтовым стартер-генератором, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Фото: Mercedes-Benz