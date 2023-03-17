Porsche продаст свои активы в России

Компания Porsche AG продаст все свои российские активы с правом обратного выкупа не ранее, чем через пять лет. Кому именно будут проданы активы Porsche, не уточняется, пишет «Газета.Ru». Юридическая передача прав собственности требует одобрения российским правительством. Ожидается, что сумма сделки будет определена в течение первого квартала 2023 года.

«В декабре 2022 года Porsche AG договорилась с независимым внешним инвестором о продаже двух российских дистрибьюторских компаний ООО «Порше Руссланд» и ООО «Порше Центр Москва», а также российской компании в сегменте финансовых услуг ООО «Порше Файненшл Сервисиз Руссланд», – говорится в финансовом отчете Porsche AG. Сделка предусматривает возможность обратного выкупа. Это может произойти не ранее, чем через пять лет, и не позднее десяти лет после продажи.

Напомним, компания Porsche объявила об остановке поставок своих автомобилей в Россию в марте 2022 года. На тот момент штутгартская марка была представлена в нашей стране 26 дилерскими центрами в 20 городах.

По итогам 2022 года в России было продано 1,3 тыс. автомобилей Porsche, что на 79% ниже показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*. Самой популярной моделью Porsche на российском рынке в прошлом году стал спортивный внедорожник Cayenne с показателем 414 автомобилей (-80%). Второе место занял Cayenne Coupe, на котором остановили свой выбор 302 покупателя (-79%). Третий результат показал компактный спортивный внедорожник Macan – 294 купленных машины (-79%). Далее следует электрический спорткар Porsche Taycan, чья реализация составила 157 единиц (-70%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Porsche по-прежнему Panamera, разошедшаяся в количестве 105 кземпляров (-75%). Среди спорткаров лидирует модель 911, чей результат составил 45 купленных автомобилей (-88%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Porsche готовится к расширению линейки электромобилей, в которую войдут модели разных классов. Так, в 2023 году появится электрический вариант кроссовера Porsche Macan. Позднее, не ранее 2026 года, выйдет электрическая версия Porsche Cayenne, а также в 2027 будет показан флагманский кроссовер с электрической силовой установкой. На 2025 год намечена премьера семейства спорткаров Porsche 718 с электромоторами. Ожидается, что новую версию получат как купе Cayman, так и родстер Boxster. При этом не сообщается, заменят ли они существующие версии с бензиновыми двигателями или дополнят их.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: Porsche