В России появилась китайская версия Toyota Corolla за 2,3 млн рублей

На российском авторынке появился седан Toyota Levin – это китайская модификации обычной Corolla, которая выпускается на СП GAC Toyota. Стоимость модели составляет 2 млн 250 тыс. рублей, пишет «Российская газета». Под капотом автомобиля установлен 1,2-литровый двигатель мощностью 116 л.с., который работает в сочетании с вариатором.

В оснащение седана Toyota Levin входят кожаный салон, функция Start/Stop, обогрев передних сидений, кондиционер, Auto Hold, люк, система контроля полосы движения, адаптивный круиз-контроль.

Напомним, в конце прошлого года Toyota представила обновленное семейство Corolla, которое практически не изменилось внешне, но получило пересмотренную линейку силовых агрегатов и обновления в салоне.

Фото: www.autohome.com.cn