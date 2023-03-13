«Узавтосаноат» планирует выпустить в 2023 году более 400 тысяч автомобилей

Глава «Узавтосаноат» сообщил, что в Андижане в 2023 году планируется строительство четырёх новых заводов стоимостью 250 – 300 млн долларов. «В 2016 году было выпущено 80 тысяч автомобилей, а в 2017-м – 120 тысяч. Сегодня производим 330 тысяч. В этом году мы выпустим более 400 тысяч», - сказал председатель «Узавтосаноат».

Председатель компании «Узавтосаноат» Шавкат Умурзаков на презентации автомобиля Chevrolet Onix на заводе в Асаке 15 февраля заявил объявил о планируемом увеличении производства автомобилей на заводах UzAuto Motors.

В октябре 2022 года UzAuto Motors объявила о подписании с GM ряда соглашений о расширении сотрудничества, в рамках которого предусматривается увеличение производства автомобилей до 500 000 штук в 2023 году и до 1 миллиона в последующие годы.

В частности, предполагается увеличение ежегодного производства седанов Chevrolet Cobalt и мини-фургонов Damas примерно до 150 000 автомобилей в год каждой модели. GM со своей стороны обязалась обеспечить бесперебойную поставку необходимых компонентов, в том числе не производимых в Узбекистане, таких как микропроцессоры. Это позволит UzAuto Motors продолжать расширять свою производственную линейку, в том числе за счет новых моделей – Chevrolet Tracker и Onix.

Соглашение также предусматривает запуск мелкосерийного производства автомобилей Chevrolet в других странах региона, в частности в Казахстане и Азербайджане. В случае успеха это расширение может сделать UzAuto Motors крупнейшим автопроизводителем на постсоветском пространстве.

Фото: UzAuto Motors