У российских дилеров появились новые седаны Kia Cerato

Российские дилеры выставили на продажу седаны Kia Cerato 2023 модельного года. Некоторые автосалоны указали, что ввозят автомобили этой модели из Казахстана, пишет «Газета.Ru». Цены на Kia Cerato варьируются от 2,6 млн до 2,8 млн рублей, в зависимости от дилера.

Седаны предлагаются с 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и передним приводом. В оснащение модели, помимо прочего, входят 17-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, датчики парковки, а также бесключевой доступ и мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и доступом к Apple Carplay и Android Auto.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился новый кроссовер Kia КХ3, который официально в нашей стране не представлен. Стоимость модели составляет от 2 млн 727 тыс. рублей. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 л.с. (144 Нм), который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Максимальная скорость ограничена 172 км/ч.

Фото: Kia