До России добрался кроссовер Honda CR-V нового поколения за 5,3 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Honda CR-V нового, шестого поколения, который стал доступен у одного из крупных дилеров. Стоимость модели составляет от 5 млн 290 тыс. рублей, при этом предлагается гарантия в 3 года или 100 тыс. км. Кроссовер предыдущей генерации тот же дилер предлагает по цене от 4 млн 093 тыс. рублей, пишет портал «Колеса.ру».

В России новый Honda CR-V доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 193 л.с. (243 Нм), вариатором и полным приводом. В оснащение автомобиля, помимо прочего, входят светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, комбинированная кожаная обивка (натуральная + искусственная), климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, системы предупреждения о столкновении и мониторинга «слепых» зон. Длина нового Honda CR-V составляет 4703 мм, а такой показатель у «шестого» Honda CR-V китайского производства (модель также выпускают в США и Канаде, американская версия чуть короче – 4694 мм).