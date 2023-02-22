До России добрался кроссовер Honda CR-V нового поколения за 5,3 млн рублей

На российском авторынке появился кроссовер Honda CR-V нового, шестого поколения, который стал доступен у одного из крупных дилеров. Стоимость модели составляет от 5 млн 290 тыс. рублей, при этом предлагается гарантия в 3 года или 100 тыс. км. Кроссовер предыдущей генерации тот же дилер предлагает по цене от 4 млн 093 тыс. рублей, пишет портал «Колеса.ру».
В России новый Honda CR-V доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 193 л.с. (243 Нм), вариатором и полным приводом. В оснащение автомобиля, помимо прочего, входят светодиодная оптика, 18-дюймовые колеса, панорамная крыша, комбинированная кожаная обивка (натуральная + искусственная), климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, системы предупреждения о столкновении и мониторинга «слепых» зон. Длина нового Honda CR-V составляет 4703 мм, а такой показатель у «шестого» Honda CR-V китайского производства (модель также выпускают в США и Канаде, американская версия чуть короче – 4694 мм).
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на российском авторынке появился Honda Civic, который официально в нашей стране не представлен. В продаже есть машины как в кузове седан, так и в хэтчбек, а цены составляют от 2 млн 250 тыс. рублей до 2,4 млн рублей.
Напомним, компания Honda прекратила официальные поставки своей продукции в Россию в марте прошлого года в связи с разрывом логистических цепочек. При этом решение об уходе марки с российского авторынка и прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на территории России в течение 2022 года марка приняла еще в конце 2020-го. Как заявлялось, данное решение продиктовано стремлением Honda к глобальной оптимизации в части разработки, производства и продаж автомобильной продукции с целью дальнейшего повышения эффективности операций в автомобильном бизнесе по всему миру, а также концентрацией ресурсов на электрификации модельного ряда Honda.
Фото: Honda