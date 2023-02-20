Volkswagen отзывает в России 38 фургонов Caddy

Компания «Фольксваген Груп Рус» 17 февраля объявила об отзыве 38 фургонов Volkswagen Caddy, реализованных в период с 2021-го по 2022 год. Причина отзыва: на автомобилях Caddy 5 ограниченного срока выпуска была обнаружена крайне малая вероятность (0,04%), что только один из шести необходимых сварных швов был нанесен на втулку поперечного рычага из-за ошибки в производственном процессе поставщика, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будут проверены два поперечных рычага и в случае необходимости заменены. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, новый Volkswagen Caddy 5 поступил в продажу на российском рынке осенью 2021 года. Модель оснащается безальтернативным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 110 л.с., который работает в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач. В рамках адаптации к российским условиях эксплуатации новый Caddy получил усиленную подвеску и увеличенный до 160 мм дорожный просвет.

Впервые в истории Caddy создан на модульной платформе с поперечным расположением двигателя (MQB). Новый дизайн экстерьера модели позволил снизить коэффициент аэродинамического сопротивления Cw до 0,30 (у предшественника: 0,33).

Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили