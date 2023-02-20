«Волгабас» в 2022 году увеличил производство в 4,1 раза

Предприятия «Волгабас» по итогам 2022 года выпустили 1217 автобусов – в 4,1 раза больше, чем годом ранее. Таким образом, ГК «Волгабас» завершила прошлый год рекордными показателями производства, что, в частности, связано с выполнением крупного заказа для Санкт-Петербурга, где в прошлом году был запущен очередной этап транспортной реформы, а также участием в масштабных программах обновления автобусных парков в других регионах России, сообщает пресс-служба автопроизводителя. На российском рынке в 2022 году было куплено 1146 автобусов марки Volgabus, что в 3 раза выше показателя годичной давности, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»*.

Напомним, в октябре 2022 года Минпромторг РФ, правительство Волгоградской области и администрация города Волжский подписали специнвестконтракты с производителями автобусов «Волгабас» и «Волгабас Волжский». Исходя из условий соглашений, компании обязуются реализовать инвестиционный проект по внедрению технологии использования сжиженного и компримированного природного газа в качестве моторного топлива при производстве низкопольных автобусов. Объем инвестиций «Волгабас» в рамках СПИКа по данному проекту составит 278 млн рублей, а «Волгабас Волжский» вложит в него 708 млн рублей. В течение срока действия контракта (9,5 лет) инвесторы обязуются выпустить более 4 тыс. низкопольных автобусов.

* АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») – совместное предприятие АО «Электронный паспорт» и ООО «АВТОСТАТ».

Фото: «Волгабас»