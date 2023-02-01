GM списал 657 млн долларов в связи с прекращением бизнеса в России в 2022 году

Американский автоконцерн General Motors оценил расходы в связи с прекращением бизнеса в России в 2022 году в 657 млн долларов. Как сообщается в отчетности компании, сумма включает списание чистых инвестиций и перенос накопленных убытков от перевода в прибыль, пишет агентство «Интерфакс».

Напомним, General Motors объявил об окончательном уходе с российского рынка из-за американских и международных санкций в апреле прошлого года. До этого, 11 марта «роскошные автомобили» из США попали под запрет на экспорт в Россию. После того как GM свернул локальное производство в нашей стране в 2015 году на фоне присоединения Крыма, концерн сфокусировался на премиальном сегменте российского рынка с помощью бренда Cadillac и американских моделей Chevrolet. На российском рынке марки проигрывали конкуренцию более традиционным европейским лидерам сегмента премиальных автомобилей. При этом массовые модели Chevrolet производились по лицензии GM в Узбекистане, однако с 9 марта их поставки в Россию также были прекращены.

Фото: General Motors