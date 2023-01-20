«Соллерс» возобновил производство восьмицилиндровых двигателей ЗМЗ

Компания «Соллерс» с 18 января возобновила производство восьмицилиндровых двигателей на промлощадке ЗМЗ. Бензиновые и битопливные двигатели ЗМЗ серий 523, 524 производились до 2021 года на Заволжском моторном заводе (ныне – в Заволжском филиале ООО «УАЗ») до 2021 года и использовались во многих известных моделях коммерческой техники и автобусов, сообщает пресс-служба предприятия.

По словам генерального директора ПАО «ЗМЗ» Руслана Горевого, двигатель ЗМЗ V8, особенно в битопливном исполнении, конкурентен как с точки зрения цены, так и стоимости эксплуатации. Помимо этого, продукт обладает хорошими динамическими характеристиками применительно к коммерческому транспорту. Двигатели будут поставляться на вторичный рынок запасных частей и на конвейер, а объемы производства - корректироваться в зависимости от спроса.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце ноября 2022 года компания «Соллерс» запустила на заводе в ОЭЗ «Алабуга» производство легких коммерческих автомобилей Atlant и Argo. В течение двух-трех лет компания планирует реализовать под своим брендом 30 тыс. автомобилей, в перспективе 5 лет объем продаж и производства автомобилей может составить около 50 тыс. машин. Автомобили доступны для покупки более чем в 50 дилерских центрах в 38 городах России. Цены на Sollers Argo стартуют от 2 млн 559 тыс. рублей за промтоварный фургон с дизельным двигателем. Стоимость Sollers Atlant начинается от 2 млн 904 тыс. рублей – за эту цену предлагается цельнометаллический фургон короткой базы и средней крыши с дизельным двигателем. Как отмечается, новые модели Sollers заместят ушедший с российского рынка Ford Transit.

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Фото: ПАО «ЗМЗ»