Более 1,2 тысячи внедорожников Jeep Grand Cherokee попали под отзыв в России

Компания «ЭфСиЭй Рус» 9 января объявила об отзыве 1217 внедорожников Jeep Grand Cherokee, реализованных в период с 2018 года.

Причина отзыва: гидравлический блок управления модуля антиблокировочной тормозной системы (HCU/ABS) может неверно определять давление в первичном контуре. Из-за неверного определения давления в первичном контуре гидравлическим блоком управления модуля АБС, могут несанкционированно включаться стоп-сигналы. Кроме того, система может позволить запустить двигатель и перевести рычаг селектора передач из парковочного положения без нажатия на педаль тормоза, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка и, при необходимости, перепрограммирование блока управления АБС с применением новейшей версии программного обеспечения. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», на портале «Госуслуг» запущен проактивный сервис по информированию граждан об отзывных кампаниях автомобилей. Таким образом, больше не нужно самостоятельно искать информацию, чтобы проверить, находится ли машина в отзыве – оповещения будут автоматически получать все пользователи, у которых в подразделе «Транспорт» раздела «Документы» в личном кабинете введены и проверены в ГИБДД данные о своих автомобилях. В сообщении, которое поступит в личный кабинет на портале «Госуслуг», будет указана причина отзыва. Это могут быть дефекты в подушках безопасности, бракованные детали и др. Сообщение также будет содержать информацию, к кому обратиться за бесплатным ремонтом или консультацией.

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Фото: Jeep